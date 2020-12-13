В Роспотребнадзоре сообщили о российском "нулевом пациенте" с COVID-19

О "нулевом пациенте" с коронавирусом в России стало известно еще 1 марта.

О "нулевом пациенте" с коронавирусом в России стало известно еще 1 марта.

К 17 марта уже был выявлен сотый случай коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала об этом во время интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто распространял инфекцию", — заметила она.

Первые три случая были завезены из Китая, однако они не дали дальнейшего распространения. Плотность контроля позволила остановить продвижение коронавируса. О пандемическом потенциале вируса президенту России Владимиру Путину докладывалось 20 января 2020 года, заметила она.