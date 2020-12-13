"Вы мне сказки рассказываете здесь": Путин жестко отчитал кабмин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабмином дал свою оценку представленному докладу о возможности стабилизации цен на продукты.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабмином дал свою оценку представленному докладу о возможности стабилизации цен на продукты.

Российский лидер не скрывал своего раздражения по поводу скачка цен на базовые продукты. Кроме того, глава государства отметил, что реальные доходы населения сократились, а безработица растет.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", — сказал Путин.

Путин - кабмину: Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты. Куда вы смотрите-то? Это же не шуточки! Безработица растет, доходы сокращаются, продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь. Про то, что вы будете делать. pic.twitter.com/82Z8SQho8O — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 13, 2020

Президент обратил внимание министров, что такие условия провоцируют падение покупательной способности населения. Кроме того, глава государства потребовал в течение недели принять соответствующие меры для прекращения роста цен на продукты.