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14:50   13 Декабря 2020
Политика

"Вы мне сказки рассказываете здесь": Путин жестко отчитал кабмин

"Вы мне сказки рассказываете здесь": Путин жестко отчитал кабмин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабмином дал свою оценку представленному докладу о возможности стабилизации цен на продукты.

Российский лидер не скрывал своего раздражения по поводу скачка цен на базовые продукты. Кроме того, глава государства отметил, что реальные доходы населения сократились, а безработица растет.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", — сказал Путин.

Президент обратил внимание министров, что такие условия провоцируют падение покупательной способности населения. Кроме того, глава государства потребовал в течение недели принять соответствующие меры для прекращения роста цен на продукты.

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#путин #цены #кабмин

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