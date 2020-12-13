Военная академия РВСН показала видео с баллистической ракетой "Авангард"

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого имеют уникальную возможность детально изучить ракету "Авангард", которая впервые показана в программе "Военная приемка".

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого имеют уникальную возможность детально изучить ракету "Авангард", которая впервые показана в программе "Военная приемка".

Выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого должны досконально знать то оружие, с которым им придется иметь дело.

Чтобы они могли не только теоретически, но и практически узнать о начинке баллистических ракет, в одной из аудиторий академии представлены образцы ракетного вооружения в разрезе. Недавно, как рассказал телеканал "Звезда", туда установили и ракету принятого на вооружении в 2019 году комплекса "Авангард".

Главная особенность "Авангарда" в управляемом гиперзвуковом блоке, которые способен обойти противоракетную оборону противника. На коротком видео можно увидеть только внешний вид ракеты, поскольку вся ее "начинка", разумеется, находится в строжайшем секрете.