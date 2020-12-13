Астрономы выяснили, когда Солнечная система прекратит свое существование

Астрономы из Калифорнийского университета смогли узнать, когда Солнце поглотит планеты и уничтожит Солнечную систему.

Астрономы из Калифорнийского университета смогли узнать, когда Солнце поглотит планеты и уничтожит Солнечную систему.

Американские ученые при помощи компьютерного моделирования выяснили, что Солнечная система исчезнет через 100 миллиардов лет. Это намного меньше, чем говорили ранее.

Согласно исследованию, сначала Солнце превратится в красного гиганта и поглотит близкие к себе планеты, в том числе и Землю. После она станет белым карликом и потеряет половину своей массы. Так, из-за этого орбиты планет-гигантов станут огромными и нестабильными. Это приведет к "расшатыванию" Солнечной системы. Сатурн и Юпитер в течение 30 миллиардов лет уйдут из Солнечной системы, а в остальные 100 миллиардов лет — и остальные планеты.

Отмечается, что международный коллектив ученых зарегистрировал нейтрино, которые появляются из-за термоядерных реакций CNO-цикла на Солнце. Такое открытие доказало существование данного источника энергии на ближайшей к Земле звезде.