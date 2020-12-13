Инфаркт мог стать причиной смерти экс-гитариста группы "Воскресение"

Умер бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов.

Умер бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов.

Стало известно об уходе из жизни бывшего гитариста группы "Воскресение" Андрея Сапунова. На момент смерти композитору было 64 года. О печальном событии сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова.

По предварительной версии, причиной смерти музыканта мог стать инфаркт. Дата и место похорон станут известны позднее.