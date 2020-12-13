14:22 13 Декабря 2020Происшествия
Инфаркт мог стать причиной смерти экс-гитариста группы "Воскресение"
Умер бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов.
Умер бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов.
Стало известно об уходе из жизни бывшего гитариста группы "Воскресение" Андрея Сапунова. На момент смерти композитору было 64 года. О печальном событии сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова.
По предварительной версии, причиной смерти музыканта мог стать инфаркт. Дата и место похорон станут известны позднее.