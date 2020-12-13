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14:22   13 Декабря 2020
Происшествия

Инфаркт мог стать причиной смерти экс-гитариста группы "Воскресение"

Инфаркт мог стать причиной смерти экс-гитариста группы "Воскресение"

Умер бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов.

Стало известно об уходе из жизни бывшего гитариста группы "Воскресение" Андрея Сапунова. На момент смерти композитору было 64 года. О печальном событии сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова.

По предварительной версии, причиной смерти музыканта мог стать инфаркт. Дата и место похорон станут известны позднее.

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#смерть #гитарист #"Воскресение" #Андрей Сапунов

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