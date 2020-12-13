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14:18   13 Декабря 2020
Общество

Вдова Гафта сообщила подробности церемонии прощания с артистом

Вдова Гафта сообщила подробности церемонии прощания с артистом

Прощание с советским актером и режиссером Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре "Современник". Вдова звезды Ольга Остроумова назвала точное время начала церемонии.

Гости соберутся в "Современнике" к 10:00 по московскому времени. Планируется, что церемония прощания с народным артистом СССР продлится не более двух часов, до полудня.

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