Вдова Гафта сообщила подробности церемонии прощания с артистом

Прощание с советским актером и режиссером Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре "Современник". Вдова звезды Ольга Остроумова назвала точное время начала церемонии.

Прощание с советским актером и режиссером Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в театре "Современник". Вдова звезды Ольга Остроумова назвала точное время начала церемонии.

Гости соберутся в "Современнике" к 10:00 по московскому времени. Планируется, что церемония прощания с народным артистом СССР продлится не более двух часов, до полудня.