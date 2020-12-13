Участников протестных акций в Минске начали задерживать

Белорусские силовики начали задержания участников протестных акций в Минске.

Белорусские силовики начали задержания участников протестных акций в Минске.

По данным издания "Интерфакс", полиция задерживает участников митингов в Ленинском районе города и на Каменной горке. Ранее в Белорусской столице начались так называемые марши районов. Противники действующей власти призвали граждан выйти на несанкционированное мероприятие.

В воскресенье в Минске были развернуты усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. В центр столицы со стороны микрорайона Уручье утром приехали грузовики с личным составом и спецтехника. Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По официальным данным Александр Лукашенко одержал победу с 80,10% голосов.