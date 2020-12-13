Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:15   13 Декабря 2020
Политика

Участников протестных акций в Минске начали задерживать

Участников протестных акций в Минске начали задерживать

Белорусские силовики начали задержания участников протестных акций в Минске.

По данным издания "Интерфакс", полиция задерживает участников митингов в Ленинском районе города и на Каменной горке. Ранее в Белорусской столице начались так называемые марши районов. Противники действующей власти призвали граждан выйти на несанкционированное мероприятие.

В воскресенье в Минске были развернуты усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. В центр столицы со стороны микрорайона Уручье утром приехали грузовики с личным составом и спецтехника. Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По официальным данным Александр Лукашенко одержал победу с 80,10% голосов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #задержания #протесты #милиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров