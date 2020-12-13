Омский медик заявил, что никто не мог "отравить" Навального в больнице

Возможности "отравить" блогера Алексея Навального не было ни у кого, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Возможности "отравить" блогера Алексея Навального не было ни у кого, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По словам заведующего отделением острых отравлений омской больницы, у посторонних лиц не было доступа в палату, где находился глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) в состоянии комы. Поэтому возможности повторно "отравить" его ни у кого не было.

Британская газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники сообщила, что, когда Навальный находился в омской больнице, якобы была предпринята вторая попытка "отравления".

"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного", — подчеркнул Сабаев.

Ранее пользователи Сети из России с иронией прокомментировали заявление британской газеты о второй попытке "отравления" главы ФБК.