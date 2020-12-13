14:07 13 Декабря 2020Политика
Путин поучаствует в онлайн-форуме "Единой России"
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в социальном онлайн-форуме "Единой России", проинформировали в эфире телеканала "Россия-1".
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в социальном онлайн-форуме "Единой России", проинформировали в эфире телеканала "Россия-1".
Также российский лидер поучаствует в неформальном саммите СНГ и проведет традиционную ежегодную пресс-конференцию.