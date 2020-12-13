Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:07   13 Декабря 2020
Политика

Путин поучаствует в онлайн-форуме "Единой России"

Путин поучаствует в онлайн-форуме "Единой России"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в социальном онлайн-форуме "Единой России", проинформировали в эфире телеканала "Россия-1".

Также российский лидер поучаствует в неформальном саммите СНГ и проведет традиционную ежегодную пресс-конференцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #форум #единая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров