Правительство России резко ответило на принятую в Организации Объединенных Наций (ООН) резолюцию, призывающую вывести российскую армию с территории Крыма.

Правительство России резко ответило на принятую в Организации Объединенных Наций (ООН) резолюцию, призывающую вывести российскую армию с территории Крыма.

Авторы популярного китайского издания восхитились ответом российской стороны на очередную попытку Запада оказать давление на Крымский полуостров. Стоит отметить, что на этот раз Москва не стала ограничиваться дипломатическими заявления, сообщило издание "ПолитРоссия".

Руководство страны решило провести наглядную демонстрацию возможного ответа на покушение на территориальную целостность России. Таким образом, в ходе военных учений в Охотском море АПЛ "Владимир Мономах" произвел пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Китайцы пришли в восторг от такого бесстрашного ответа РФ на очередную провокацию США.