Действующий президент Молдавии Игорь Додон проиграл выборы из-за нарушения своего обещания, считает глава общественного совета Игорь Тулянцев.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон проиграл выборы из-за нарушения своего обещания, считает глава общественного совета Игорь Тулянцев.

Лидер республики собирался разрушить выстроенную олигархом Владом Плахотнюком систему, а в результате ее возглавил, считает эксперт. Слова Игоря Тулянцева, главы молдавского общественного совета "За свободную Родину", передает издание "Украина.ру".

При Плахотнюке был выпущен закон о "борьбе с российской пропагандой". В стране запретили главные российские телеканалы и некоторые передачи. Действующий президент не стал бороться с ситуацией, подчеркнул эксперт.

"При Игоре Додоне русский язык не был возвращен в систему образования как обязательный", — подчеркнул Тулянцев.

Победа Майи Санду на выборах не была бы возможна без проигрышной политики Додона, заключил эксперт.