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13:59   13 Декабря 2020
Политика

ОБСЕ не рассматривает замену миротворцев ВС РФ своими наблюдателями в ПМР

ОБСЕ не рассматривает замену миротворцев ВС РФ своими наблюдателями в ПМР

ОБСЕ не обсуждает тему замены российских миротворцев на наблюдателей организации в Приднестровье.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что тема с заменой российского миротворческого контингента в Приднестровье на наблюдателей организации на сегодняшний день в повестке дня не стоит.

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#обсе #приднестровье #миротворцы ВС РФ

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