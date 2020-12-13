ОБСЕ не рассматривает замену миротворцев ВС РФ своими наблюдателями в ПМР

ОБСЕ не обсуждает тему замены российских миротворцев на наблюдателей организации в Приднестровье.

ОБСЕ не обсуждает тему замены российских миротворцев на наблюдателей организации в Приднестровье.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что тема с заменой российского миротворческого контингента в Приднестровье на наблюдателей организации на сегодняшний день в повестке дня не стоит.