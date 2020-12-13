13:59 13 Декабря 2020Политика
ОБСЕ не рассматривает замену миротворцев ВС РФ своими наблюдателями в ПМР
ОБСЕ не обсуждает тему замены российских миротворцев на наблюдателей организации в Приднестровье.
ОБСЕ не обсуждает тему замены российских миротворцев на наблюдателей организации в Приднестровье.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что тема с заменой российского миротворческого контингента в Приднестровье на наблюдателей организации на сегодняшний день в повестке дня не стоит.