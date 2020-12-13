Путин назвал "патриотичную" версию пасты болоньезе

Глава РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина объяснил, что готовят российские граждане из макарон. Он считает недопустимым рост цен на главный ингредиент этого блюда.

Глава РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина объяснил, что готовят российские граждане из макарон. Он считает недопустимым рост цен на главный ингредиент этого блюда.

Министрам напомнили, что обычные россияне вместо пасты болоньезе едят "патриотичную" версию итальянского блюда: макароны по-флотски. Президент подчеркнул, что ранее ему докладывали, якобы государство сполна обеспечено урожаем для доступности этого продукта на полках внутри страны.

"Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", — прокомментировал Путин рост цен на продукты.

Глава России обратился к статистике в ходе совещания. Он обратил внимание, что доходы граждан снизились на 4,3% из-за инфляции, а цены на макаронные изделия подскочили более, чем на 71%.