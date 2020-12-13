Армения проведет внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости созыва парламента на фоне атаки азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости созыва парламента на фоне атаки азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.

Уточняется, что в ходе консультаций будут обсуждаться причины сложившейся в Гадрутском районе ситуации, а также возможные пути урегулирования.

Глава региона сделал обращение к оборонному ведомству и Министерству иностранных дел с призывом об информировании граждан о сложившейся ситуации. По мнению президента, чиновники также должны сообщить населению, какие меры предпринимаются для защиты жителей Арцаха.

Ранее стало известно, что военнослужащие армии Азербайджана начали наступательные действия на позиции армии обороны Арцаха у сел Хцаберд и Тин Тахер. Российский миротворческий контингент подтвердил нарушение мирных договоренностей.