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13:29   13 Декабря 2020
Экономика

Путин потребовал решить вопрос с повышением цен на следующей неделе

Путин потребовал решить вопрос с повышением цен на следующей неделе

Вопрос с резким повышением цен на продукты необходимо решить со следующей недели, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания нельзя объяснять необходимостью поставщика или продавца сохранить доход на фоне пандемии. Президент возмутился тому, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, а мука на 12,9%. Глава государства объяснил это попыткой продавцов подогнать внутреннюю стоимость товара под цены аналогичных продуктов на мировом рынке.

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#путин #продукты #цены

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