Жесткий карантин вводится в Германии из-за коронавируса

Власти Германии приняли решение ввести в стране жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Власти Германии приняли решение ввести в стране жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Новые ограничения вступят в силу с 16 декабря и продлятся до 10 января 2021 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии со следующей недели большинство магазинов будут закрыты.

"Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно", — подчеркнула политик на пресс-конференции в Берлине.

Меркель добавила, что в стране вновь наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения COVID-19. Также вводится запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. В новогодние праздники запрещаются различные собрания. Школы и детские сады тоже будут закрыты, кроме особых случаев.