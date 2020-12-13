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13:26   13 Декабря 2020
Политика

Путин упрекнул министров в том, что они рассказывают ему "сказки"

Путин упрекнул министров в том, что они рассказывают ему "сказки"

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров раскритиковал их работу с экспортерами по вопросам цен на продукты питания.

Российский лидер в воскресенье, 13 декабря, проводит встречу с правительством, глава которого ранее критиковал руководителей соответствующих ведомств в том, что они упустили из виду ситуацию с ростом цен на необходимые продукты питания в пандемию коронавируса.

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#путин

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