Путин упрекнул министров в том, что они рассказывают ему "сказки"

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров раскритиковал их работу с экспортерами по вопросам цен на продукты питания.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров раскритиковал их работу с экспортерами по вопросам цен на продукты питания.

Российский лидер в воскресенье, 13 декабря, проводит встречу с правительством, глава которого ранее критиковал руководителей соответствующих ведомств в том, что они упустили из виду ситуацию с ростом цен на необходимые продукты питания в пандемию коронавируса.