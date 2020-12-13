Путина возмутил рост цен на продукты первой необходимости

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост стоимости на продукты отечественного производства.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост стоимости на продукты отечественного производства.

В ходе заседания с членами Правительства России глава государства отметил, что рост цен на макароны, сахар и муку недопустим, так как в стране хорошие показатели урожайности.

"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?" — спросил Путин у главы Минэкономразвития.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить документ для сдерживания цен на продукты. Поручение необходимо выполнить до 15 января следующего года.