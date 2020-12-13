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13:18   13 Декабря 2020
Экономика

Путин отчитал главу Минэкономразвития за цены на продукты питания

Путин отчитал главу Минэкономразвития за цены на продукты питания

Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова.

Критике подверглись "эксперименты" главы Минэкономразвития с ценами на базовые продукты питания. Путин отметил это на примере роста цен на сахарный песок.

"По маслу подсолнечному, что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?", — ответил глава государства на доклад Решетникова.

Путин отметил недопустимость роста цен в стране в условиях сокращения доходов и роста безработицы и назвал доклад главы Минэнергоразвития "сказками".

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#путин #минэкономразвития #цены

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