Путин отчитал главу Минэкономразвития за цены на продукты питания

Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова.

Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова.

Критике подверглись "эксперименты" главы Минэкономразвития с ценами на базовые продукты питания. Путин отметил это на примере роста цен на сахарный песок.

"По маслу подсолнечному, что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?", — ответил глава государства на доклад Решетникова.