13:18 13 Декабря 2020Экономика
Путин отчитал главу Минэкономразвития за цены на продукты питания
Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова.
Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова.
Критике подверглись "эксперименты" главы Минэкономразвития с ценами на базовые продукты питания. Путин отметил это на примере роста цен на сахарный песок.
"По маслу подсолнечному, что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?", — ответил глава государства на доклад Решетникова.
Путин отметил недопустимость роста цен в стране в условиях сокращения доходов и роста безработицы и назвал доклад главы Минэнергоразвития "сказками".