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13:37   13 Декабря 2020
Армия

Баку назвал обострение в южном Карабахе "антитеррористической операцией"

Баку назвал обострение в южном Карабахе "антитеррористической операцией"

Напряженная ситуация в Гадрутском районе Нагорного Карабаха стала следствием борьбы Азербайджана "с террористами".

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана. Инцидент произошел у поселений сел Хцаберд и Хин Тахер. Нарушение перемирия стало первым с момента заключения трехстороннего соглашения 10 ноября. Военное ведомство Азербайджана заявило, что в южной части Карабаха остались небольшие отряды армянской армии. Они якобы нападают на местных жителей и азербайджанских солдат.

В свою очередь, Армения назвала произошедшее нарушением мирного договора, достигнутого благодаря соглашениям. Москва потребовала от участников конфликта соблюдать режим прекращения огня. На место происшествия прибыли российские миротворческие силы.

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#азербайджан #антитеррор #нагорный карабах

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