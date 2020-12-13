Баку назвал обострение в южном Карабахе "антитеррористической операцией"

Напряженная ситуация в Гадрутском районе Нагорного Карабаха стала следствием борьбы Азербайджана "с террористами".

Напряженная ситуация в Гадрутском районе Нагорного Карабаха стала следствием борьбы Азербайджана "с террористами".

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана. Инцидент произошел у поселений сел Хцаберд и Хин Тахер. Нарушение перемирия стало первым с момента заключения трехстороннего соглашения 10 ноября. Военное ведомство Азербайджана заявило, что в южной части Карабаха остались небольшие отряды армянской армии. Они якобы нападают на местных жителей и азербайджанских солдат.

В свою очередь, Армения назвала произошедшее нарушением мирного договора, достигнутого благодаря соглашениям. Москва потребовала от участников конфликта соблюдать режим прекращения огня. На место происшествия прибыли российские миротворческие силы.