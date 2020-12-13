Колонна автоцистерн с нефтью покинула Сирию под видом военной техники США

Военные США незаконно вывезли из Сирии 85 цистерн нефти, замаскировав этот процесс под вывод военной техники из региона.

Военные США незаконно вывезли из Сирии 85 цистерн нефти, замаскировав этот процесс под вывод военной техники из региона.

Колонна из 85 грузовиков прибыла на территорию Ирака в сопровождении 16 бронемашин. Незаконная добыча энергоносителей стала одной из целей США в регионе, сообщило Федеральное агентство новостей.

По состоянию на сегодняшний день большинство нефтяных месторождений Сирии находятся под контролем армии США или лояльных им боевиков из "Сирийских демократических сил". Незаконная добыча и вывоз черного золота неоднократно обсуждалась на международных площадках по инициативе российской стороны. Оборонное ведомство России приводило в поддержку своих слов кадры, сделанные с воздуха, на которых четко видно, как цистерны пересекают сирийскую границу.