Британская вакцина может быть эффективнее в сочетании со "Спутником V"

Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca может показать более действенный результат в сочетании со "Спутником V", заявил создатель британского препарата.

Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca может показать более действенный результат в сочетании со "Спутником V", заявил создатель британского препарата.

Созданная в Великобритании вакцина также окажется более эффективной, если будет применяться и с другими препаратами.