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13:01   13 Декабря 2020
Общество

Британская вакцина может быть эффективнее в сочетании со "Спутником V"

Британская вакцина может быть эффективнее в сочетании со "Спутником V"

Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca может показать более действенный результат в сочетании со "Спутником V", заявил создатель британского препарата.

Созданная в Великобритании вакцина также окажется более эффективной, если будет применяться и с другими препаратами.

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#вакцина #коронавирус #Спутник V

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