13:01 13 Декабря 2020Общество
Британская вакцина может быть эффективнее в сочетании со "Спутником V"
Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca может показать более действенный результат в сочетании со "Спутником V", заявил создатель британского препарата.
Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca может показать более действенный результат в сочетании со "Спутником V", заявил создатель британского препарата.
Созданная в Великобритании вакцина также окажется более эффективной, если будет применяться и с другими препаратами.