Баку объяснил нарушение перемирия в Карабахе "вынужденной спецоперацией"

Минобороны Азербайджана сообщило об антитеррористической операции.

Минобороны и Служба госбезопасности Азербайджана сообщили о "вынужденной антитеррористической операции", которую они провели в районе поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

«В лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский», — говорится в заявлении.

Ранее президент Армении Армен Саркисян потребовал созвать внеочередное заседание парламента в связи с нарушением режима перемирия Азербайджаном. Ситуацию уже обсудили главы министерств обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян.

Режим перемирия в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 ноября. В регион введены российские миротворцы для контроля за соблюдением договоренностей сторонами.