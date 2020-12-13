Россиянам обещают доступные цены на продукты питания

Ретейлеры могут предоставить гражданам РФ более доступные цены на продукты питания. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Ретейлеры могут предоставить гражданам РФ более доступные цены на продукты питания. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Россиянам пообещали обеспечить возможность покупать продовольственные товары по доступным ценам. Представитель АКОРТ уверен, что ретейлеры проведут соответствующую работу.

По данным Росстата за ноябрь, инфляция в стране ускорилась до 4,42%. В октябре показатель равнялся 3,99%.