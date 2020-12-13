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12:48   13 Декабря 2020
Экономика

Россиянам обещают доступные цены на продукты питания

Россиянам обещают доступные цены на продукты питания

Ретейлеры могут предоставить гражданам РФ более доступные цены на продукты питания. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Россиянам пообещали обеспечить возможность покупать продовольственные товары по доступным ценам. Представитель АКОРТ уверен, что ретейлеры проведут соответствующую работу.

По данным Росстата за ноябрь, инфляция в стране ускорилась до 4,42%. В октябре показатель равнялся 3,99%.

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#продукты #цены #ретейлеры

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