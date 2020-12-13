Путин наградил председателя Верховного суда за безупречную службу

Документ размещен на портале правовой информации.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев награжден знаком отличия «За безупречную службу». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Награда вручается с формулировкой «За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу».

Вячеслав Лебедев председательствует в Верховном суде с июля 1989 года.