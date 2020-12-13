Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:55   13 Декабря 2020
Россия

Путин наградил председателя Верховного суда за безупречную службу

Путин наградил председателя Верховного суда за безупречную службу

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев награжден знаком отличия «За безупречную службу». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. 

Награда вручается с формулировкой «За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу».

Вячеслав Лебедев председательствует в Верховном суде с июля 1989 года. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров