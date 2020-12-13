Шнуров рассказал о беременности своей жены Абрамовой

Шоумен и лидер группы "Ленинград" станет отцом в третий раз. Матерью станет жена Шнурова Ольга Абрамова.

Шоумен и лидер группы "Ленинград" станет отцом в третий раз. Матерью станет жена Шнурова Ольга Абрамова.

Об этом сообщил сам Шнуров в своем аккаунте соцсети Instagram. Он выложил видеозапись, где целуется с женой на фоне моря. Шнуров посвятил событию стихотворение и рассказал, что "расплывается в улыбке" от скорого пополнения в семье. По словам шоумена, он уже представляет своего будущего ребенка. Подписчики поздравили его с событием в комментариях к посту.

Брак с Абрамовой стал для фронтмена "Ленинграда" уже четвертым. От предыдущих брачных союзов у музыканта уже есть двое детей — дочь Серафима 1993 года рождения, и сын Аполлон. Он родился в 2000 году. Оба ребенка Шнурова выбрали для себя творческие профессии, занимаясь живописью.