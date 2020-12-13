Новогодняя елка Украины оказалась в центре скандала из-за шляпы

Украшением главной новогодней елки Украины стала шляпа, поскольку она "символизирует сказку и ориентирована на детей", заявил представитель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Украшением главной новогодней елки Украины стала шляпа, поскольку она "символизирует сказку и ориентирована на детей", заявил представитель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Он выступает организатором праздничного городка в Киеве. По словам Добруцкого, украинские граждане "забыли классику и традиции". Однако украинцы раскритиковали шляпу на елке и праздничный городок в целом, поскольку находятся в напряжении из-за распространения коронавируса.

"На елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в это тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим COVID-19 все очень напуганы, а хочется чего-то счастливого и веселого", — подчеркнул он.

Добруцкий добавил, что последние 7 лет новогодне-рождественские зоны в столице Украины ставили за средства бизнеса и меценатов — и этот год не является исключением.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал видео, на котором видно, как в Киеве женщина в фирменной спецодежде местной управляющей компании берет песок из песочницы на детской площадке. Видимо, это необходимо для дальнейшей посыпки пешеходных дорожек во дворе ближайшего дома.