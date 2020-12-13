Психолог назвал причину появления "предновогодней депрессии"

Депрессия перед новогодними праздниками может быть связана с совокупностью ментальных проблем человека, считает клинический психолог Владимир Крупин.

Депрессия перед новогодними праздниками может быть связана с совокупностью ментальных проблем человека, считает клинический психолог Владимир Крупин.

Основной причиной появления депрессии является попытка подвести итоги уходящего года и оценить свои "победы". Но многие люди не могут объективно оценить свои достижения и в результате впадают в уныние.

Подводя итоги года, даже если они не очень хорошие, нужно настроиться так: хорошо, что жив, это прекрасно. Как бы плохо ни было, всегда есть хорошее, рекомендует проговаривать медик. Необходимо внутренне быть готовым, что не все получится сразу, это позволяет спокойнее относиться к неудачам.