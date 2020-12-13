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12:11   13 Декабря 2020
Общество

Кетогенная диета способна оздоровить организм и защитить от COVID-19

Кетогенная диета способна оздоровить организм и защитить от COVID-19

План питания с малым содержанием углеводов способен снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, считают специалисты.

Благодаря кетогенной диете повышается уровень кетоновых тел в плазме. Они, в свою очередь, держат под контролем окислительный стресс и оказывают противовоспалительное действие. За счет диеты также происходит распространение клеток с Т-лимфоцитами. Об этом пишет Times of India.

"Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19", — считают эксперты.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.

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#диета #коронавирус #углеводы

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