Заменившая Колтового на "ДНК" ведущая рассказала об обращении к покойному

Новая ведущая популярного телешоу "ДНК" рассказала, что во время записи первого эфира обращалась за поддержкой к покойному ведущему Александру Колтовому.

Новая ведущая популярного телешоу "ДНК" рассказала, что во время записи первого эфира обращалась за поддержкой к покойному ведущему Александру Колтовому.

Известная артистка Анна Казючиц переживала, сможет ли соответствовать уровню, к которому привыкли зрители телеканала НТВ. В эфире шоу "Ты не поверишь!" она призналась, что ей крайне важно было получить поддержку от покойного.

"Я надеюсь, что Саша не был бы против моей кандидатуры на его место. Я разговаривала с ним, надеясь на его присутствие в нашей студии", — рассказала телеведущая.

Вести шоу Казючиц раньше не доводилось, особенно такое, где гостями являются люди с серьезными проблемами. Поэтому она сильно волновалась во время появления перед камерами в студии. Со страхами артистке помогли справиться ее коллеги, они нашли нужные слова поддержки.

"Быть ведущей — это другое. Надо суметь услышать человека, суметь задать ему нужный вопрос, услышать от него ответ. Руки у меня тряслись мелкой дрожью, это правда", — призналась звезда.

Покойный Александр Колтовой вел популярное шоу на НТВ с 2018 года. О его смерти в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета стало известно 7 ноября. Для многих поклонников журналиста эта новость стала настоящей трагедией.