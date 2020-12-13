Политконсультант рассказал, как венгров и поляков шантажировали "вассалы" Сороса

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази специально для Медиагруппы "Патриот" рассказал, как миллиардер Джордж Сорос хотел сделать ЕС своим узником.

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази специально для Медиагруппы "Патриот" рассказал, как миллиардер Джордж Сорос хотел сделать ЕС своим узником.

Сорос уже много лет держит под каблуком администрацию и политические структуры Европейского союза, например, Европейскую комиссию и Европейский парламент. Несколько лет тому назад голландский портал DC-Leaks опубликовал список политиков ЕП, которые так или иначе связаны с "филантропом с ледяным сердцем".

Но что он сотворил этой осенью в политической жизни Европы — возмутительно и уникально одновременно, ведь события развивались быстро, к тому же у него явно кончилось терпение, и он требовал от Брюсселя принять решение остановить Будапешт и Варшаву, отметил эксперт.

"На самом деле, Сорос хотел вытолкнуть из ЕС Польшу и Венгрию, в столице которой он родился в 1930 году. По своему признанию, он планировал также жестко давить на Чехию, на Словакию, если понадобится, хотя верил, что словаки и чехи поддадутся. К сожалению, его уверенность оказалась не совсем беспочвенной". "Дядя Дьюри", как мы, венгры, не без сарказма зовем его, уже трижды этой осенью писал по этой теме на страницах своего рупора Project Syndicate. В такой активности "филантроп с ледяным сердцем" еще никогда не был замечен".

Впервые он опубликовал статью в октябре, заявив, что "решение Европейского суда о нарушении европейского права является победой фундаментальных ценностей Европейского союза. Я призываю ЕС начать судебный процесс против Венгрии". Уже здесь было видно, что Сорос стал инструктировать руководителей союза, чего раньше не делал, во всяком случае в таком тоне. Теперь мы уже дошли и до приказной тональности.

В середине ноября он заявил, что Брюссель обязан действовать достаточно решительно и жестко, когда выяснилось, что Венгрия и Польша подняли вопрос о возможности вето.

"ЕС не может позволить себе идти на компромисс в вопросе верховенства права. То, как Европейский союз должен ответить на вызов, брошенный Орбаном и Качинским, определяя, останется ли Европа в открытом обществе и верной той ценности, на которой она была основана", – заявлял Сорос.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда считал, что лучшим решением было бы ответить на реплики Сороса в колонке Project Syndicate. Но не тут-то было! Редакция этого издания просто не опубликовала статью Орбана — скандальным оправданием отказа послужила аргументация, что портал не публикует статей, которые не соответствуют их стандартам".

Вопрос о свободе прессы уже давно решен Соросом: помимо покупки Facebook и его роли в выборах в США, "дядя Дьюри" и в Европе также использует своих "вассалов" для политической мести и политической войны. Кстати, стоит знать, что Project Syndicate является важным узлом бесконечно сложной паутины, созданной Соросом, а за ним — и мировой финансовой элитой, подчеркнул Кевехази.

История этой паутины началась в 1995 году в штаб-квартире организации в Праге, а в 2019 году она имела уже 506 контактов с разными СМИ в 156 странах. Project Syndicate, конечно же, поддерживается фондом "Открытое общество", включая Zeit Stiftung, что связано с Фондом предпринимателя Билла и его жены Мелинды Гейтс.

"Напрашивается вопрос: какая может быть связь между Гейтсом и Соросом, например, во время вспышки коронавируса и ожидания вакцины?"

Но вот последнее письмо Сороса: несколько дней назад он предположил, что венгерское и польское вето могут быть преодолены другими 25 странами, согласившимися на распределение денег в рамках расширенных процедур сотрудничества, тем самым отстранив эти две страны от совместной работы. А если бы это произошло, то повлекло бы за собой исключение Венгрии и Польши из ЕС.

Удивительно, но происходило именно это чудо, когда после публикации статьи некоторые немецкие политики, по странному стечению обстоятельств, выдвинули именно эту схему разрешения кризиса вето и выхода из тупика. Уверен, что бывают чудесные совпадения, но в настоящее время почему-то не могу в них поверить.

"Сегодня уже ясно, что венгров и поляков шантажировали вассалы Сороса в Брюсселе. Обидно, что лидеры многих стран Европы и некоторых ключевых государств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, на этом уровне поддались воле глобалистско-либеральной элиты и его самому верному союзнику — "дяде Дьюри, филантропу с ледяным сердцем".

Что касается настоящего наследия Европы, оно будет всегда защищено. Джордж Сорос, может, этого боится больше всего на свете, заключил эксперт.