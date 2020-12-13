Политконсультант рассказал, как венгров и поляков шантажировали "вассалы" Сороса
Венгерский политконсультант Миклош Кевехази специально для Медиагруппы "Патриот" рассказал, как миллиардер Джордж Сорос хотел сделать ЕС своим узником.
Сорос уже много лет держит под каблуком администрацию и политические структуры Европейского союза, например, Европейскую комиссию и Европейский парламент. Несколько лет тому назад голландский портал DC-Leaks опубликовал список политиков ЕП, которые так или иначе связаны с "филантропом с ледяным сердцем".
Но что он сотворил этой осенью в политической жизни Европы — возмутительно и уникально одновременно, ведь события развивались быстро, к тому же у него явно кончилось терпение, и он требовал от Брюсселя принять решение остановить Будапешт и Варшаву, отметил эксперт.
"На самом деле, Сорос хотел вытолкнуть из ЕС Польшу и Венгрию, в столице которой он родился в 1930 году. По своему признанию, он планировал также жестко давить на Чехию, на Словакию, если понадобится, хотя верил, что словаки и чехи поддадутся. К сожалению, его уверенность оказалась не совсем беспочвенной".
"Дядя Дьюри", как мы, венгры, не без сарказма зовем его, уже трижды этой осенью писал по этой теме на страницах своего рупора Project Syndicate. В такой активности "филантроп с ледяным сердцем" еще никогда не был замечен".
Впервые он опубликовал статью в октябре, заявив, что "решение Европейского суда о нарушении европейского права является победой фундаментальных ценностей Европейского союза. Я призываю ЕС начать судебный процесс против Венгрии". Уже здесь было видно, что Сорос стал инструктировать руководителей союза, чего раньше не делал, во всяком случае в таком тоне. Теперь мы уже дошли и до приказной тональности.
В середине ноября он заявил, что Брюссель обязан действовать достаточно решительно и жестко, когда выяснилось, что Венгрия и Польша подняли вопрос о возможности вето.
"ЕС не может позволить себе идти на компромисс в вопросе верховенства права. То, как Европейский союз должен ответить на вызов, брошенный Орбаном и Качинским, определяя, останется ли Европа в открытом обществе и верной той ценности, на которой она была основана", – заявлял Сорос.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда считал, что лучшим решением было бы ответить на реплики Сороса в колонке Project Syndicate. Но не тут-то было! Редакция этого издания просто не опубликовала статью Орбана — скандальным оправданием отказа послужила аргументация, что портал не публикует статей, которые не соответствуют их стандартам".
Вопрос о свободе прессы уже давно решен Соросом: помимо покупки Facebook и его роли в выборах в США, "дядя Дьюри" и в Европе также использует своих "вассалов" для политической мести и политической войны. Кстати, стоит знать, что Project Syndicate является важным узлом бесконечно сложной паутины, созданной Соросом, а за ним — и мировой финансовой элитой, подчеркнул Кевехази.
История этой паутины началась в 1995 году в штаб-квартире организации в Праге, а в 2019 году она имела уже 506 контактов с разными СМИ в 156 странах. Project Syndicate, конечно же, поддерживается фондом "Открытое общество", включая Zeit Stiftung, что связано с Фондом предпринимателя Билла и его жены Мелинды Гейтс.
"Напрашивается вопрос: какая может быть связь между Гейтсом и Соросом, например, во время вспышки коронавируса и ожидания вакцины?"
Но вот последнее письмо Сороса: несколько дней назад он предположил, что венгерское и польское вето могут быть преодолены другими 25 странами, согласившимися на распределение денег в рамках расширенных процедур сотрудничества, тем самым отстранив эти две страны от совместной работы. А если бы это произошло, то повлекло бы за собой исключение Венгрии и Польши из ЕС.
Удивительно, но происходило именно это чудо, когда после публикации статьи некоторые немецкие политики, по странному стечению обстоятельств, выдвинули именно эту схему разрешения кризиса вето и выхода из тупика. Уверен, что бывают чудесные совпадения, но в настоящее время почему-то не могу в них поверить.
"Сегодня уже ясно, что венгров и поляков шантажировали вассалы Сороса в Брюсселе. Обидно, что лидеры многих стран Европы и некоторых ключевых государств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, на этом уровне поддались воле глобалистско-либеральной элиты и его самому верному союзнику — "дяде Дьюри, филантропу с ледяным сердцем".
Что касается настоящего наследия Европы, оно будет всегда защищено. Джордж Сорос, может, этого боится больше всего на свете, заключил эксперт.