Журавко осудил руководство Киева из-за плохой подготовки к зиме

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о ситуации в ЖЕКах Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о ситуации в ЖЕКах Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видеоролик, на котором видно как в Киеве женщина в фирменной спецодежде местной управляющей компании берет песок из песочницы на детской площадке. Вероятно, она занимается этим, чтобы в дальнейшем посыпать пешеходные дорожки во дворе ближайшего дома, относящегося к обслуживающей организации.

"Из-за отсутствия финансирования руководство киевских ЖЕКов дало указание дворникам раскапывать песочницы и брать песок оттуда, потому что реагенты у них двухлетней давности, новых поступлений не было", — заявил Журавко.

Ранее на Киев обрушился циклон, от которого столица Украины фактически оказалась парализована и скована льдом.