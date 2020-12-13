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11:39   13 Декабря 2020
Политика

Журавко осудил руководство Киева из-за плохой подготовки к зиме

Журавко осудил руководство Киева из-за плохой подготовки к зиме

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о ситуации в ЖЕКах Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видеоролик, на котором видно как в Киеве женщина в фирменной спецодежде местной управляющей компании берет песок из песочницы на детской площадке. Вероятно, она занимается этим, чтобы в дальнейшем посыпать пешеходные дорожки во дворе ближайшего дома, относящегося к обслуживающей организации.

"Из-за отсутствия финансирования руководство киевских ЖЕКов дало указание дворникам раскапывать песочницы и брать песок оттуда, потому что реагенты у них двухлетней давности, новых поступлений не было", — заявил Журавко.

Ранее на Киев обрушился циклон, от которого столица Украины фактически оказалась парализована и скована льдом.

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#украина #киев #журавко

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