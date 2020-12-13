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11:38   13 Декабря 2020
Политика

Названы страны и республики с наибольшим интересом к русскому языку

Названы страны и республики с наибольшим интересом к русскому языку

Школьники Южной Осетии, Белоруссии и Абхазии проявляют наибольший интерес к русскому языку, сообщили эксперты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.

Специалисты провели исследование и рассчитали индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах. В качестве одного из критериев эксперты взяли положение русского языка в сфере образования, вычислив долю детского населения страны, изучающую его.

В десятку стран и республик также вошли Киргизия, Казахстан, Молдавия, Эстония, Украина, Латвия и Азербайджан. Как отметили специалисты института, в Ошской области Киргизии родители хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, а за парту приходится садить по трое детей.

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#белоруссия #абхазия #русский язык

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