Умер глава Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин

Спикер парламента Алтая Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни. Перед этим он перенес коронавирусную инфекцию.

Спикер парламента Алтая Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни. Перед этим он перенес коронавирусную инфекцию.

Глава Государственного собрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался в возрасте 66 лет. Информацию об этом распространила пресс-служба Госсобрания.

"Спикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался", — сказали в пресс-службе.

Свои соболезнования семье и близким также выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Еще в пятницу после сессии разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики", — сказал губернатор.

По предварительной информации, Тюлентин умер от остановки сердца. 11 декабря он проводил заседание Госсовета. Ранее сообщалось, что спикер алтайского Госсовета перенес коронавирусную инфекцию.