11:20 13 Декабря 2020Армия
Россия и Армения обсудили столкновение армий Баку и Еревана в Карабахе
Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной.
Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной.
Баку предпринял атаку на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района НКР, допустив грубое нарушение соглашения о перемирии. В результате столкновения армия Азербайджана проникла в Хин Тахер и вплотную приблизилась к Хцаберду.
Армянское оборонное ведомство осудило провокацию со стороны Баку. Инцидент в Карабахе нарушает совместное соглашение глав Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в зоне конфликта.