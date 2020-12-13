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11:20   13 Декабря 2020
Армия

Россия и Армения обсудили столкновение армий Баку и Еревана в Карабахе

Россия и Армения обсудили столкновение армий Баку и Еревана в Карабахе

Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной.

Баку предпринял атаку на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района НКР, допустив грубое нарушение соглашения о перемирии. В результате столкновения армия Азербайджана проникла в Хин Тахер и вплотную приблизилась к Хцаберду.

Армянское оборонное ведомство осудило провокацию со стороны Баку. Инцидент в Карабахе нарушает совместное соглашение глав Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в зоне конфликта.

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#россия #армения #карабах

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