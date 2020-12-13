Россия и Армения обсудили столкновение армий Баку и Еревана в Карабахе

Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной.

Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной.

Баку предпринял атаку на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района НКР, допустив грубое нарушение соглашения о перемирии. В результате столкновения армия Азербайджана проникла в Хин Тахер и вплотную приблизилась к Хцаберду.

Армянское оборонное ведомство осудило провокацию со стороны Баку. Инцидент в Карабахе нарушает совместное соглашение глав Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в зоне конфликта.