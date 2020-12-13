Эксперт из США рассказал об уникальных возможностях винтовок спецназа России

НАТО проявляет неподдельный интерес к нескольким снайперским винтовкам, которые использует спецназ РФ.

НАТО проявляет неподдельный интерес к нескольким снайперским винтовкам, которые использует спецназ РФ.

Об этом в своей статье рассказал американский военный эксперт Калеб Ларсон. По его словам, в свое время советские конструкторы разработали две уникальные снайперские винтовки для спецназа и разведчиков, которые могли эффективно и бесшумно пробивать бронежилеты НАТО, передает "НьюИнформ".

Речь идет о винтовках ВСС "Винторез" и АС "Вал". Для них на Тульском оружейном заводе разработали новый патрон. Выбор специалистов пал на дозвуковой боеприпас калибра 9х39 мм. В сочетании с огромными глушителями это позволяло вести стрельбу чрезвычайно тихо.

При этом патрон обладает невероятной бронебойной силой. Было разработано несколько его вариантов, но самый смертоносный имеет стальной сердечник, который может пробить 10 мм стали.

"Винторез" и "Вал" были разработаны в конце 80-х годов прошлого века, но остаются на вооружении российской армии и сегодня. Высокая эффективность этих винтовок позволяет им в течение многих лет занимать почетное место в списке лучшего российского оружия.

Интерес НАТО к этим винтовкам обусловлен их высокой убойностью и бронебойностью, позволяющими эффективно пробивать бронежилеты и каски, используемые альянсом.