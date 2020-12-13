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11:09   13 Декабря 2020
Политика

Медик из Украины назвал очень сильной российскую школу вирусологов

Медик из Украины назвал очень сильной российскую школу вирусологов

Украинский кардиохирург Борис Тодуров прокомментировал ситуацию вокруг отказа Киевом закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

По его словам, на сейчас не существует причин, чтобы называть российский препарат хорошим или плохим. Для подобных выводов необходимо провести "слепое исследование". В ходе такого испытания специалист не знает о происхождении вакцины, беспристрастно изучая ее. И только после нескольких сотен тестов можно действительно оценить качество препарата. Однако на Украине не существует лабораторий для подобных исследований, заявил врач.

"У нас вообще нет лабораторий, которые бы определили качество этой вакцины. Их уничтожили за эти последние годы", — сказал он.

Кроме того, Тодуров отметил, что российская школа вирусологов — очень сильная. Специалисты из РФ смогли одолеть множество эпидемий, подытожил медик.

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#россия #украина #коронавирус

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