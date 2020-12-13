Российские медики за минувшие сутки подтвердили еще 28 080 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Российские медики за минувшие сутки подтвердили еще 28 080 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Накануне число выявленных заболевших было чуть больше - 28 137.

Коронавирус подтвердили во всех регионах страны. При этом 19,6% из новых случаев не имели клинических признаков заболевания. Медики также зафиксировали 488 летальных исходов. Выписаны за сутки были 20 277 пациентов, которые успешно справились с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 2 653 928 случаев, из них 2 106 235 уже выздоровели.