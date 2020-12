На митингах за Трампа в ход пошло оружие. США на пороге гражданской войны?

В городе Олимпия (штат Вашингтон) в субботу тоже произошли столкновения «двух Америк». Там беспорядки и вовсе закончились стрельбой. По данным телеканала NBC, огнестрельное ранение получил один человек. Сержант местной полиции Даррен Райт сообщил телеканалу, что и с той, и с другой стороны были хорошо вооруженные люди. Задержан один подозреваемый. Он также отметил, что стычки между демонстрантами происходили в течение всего дня.

#BREAKING DC Police and Fire tell News4 that officers and medics are responding to the 500 block of 11th Street Northwest for reports of a stabbing involving demonstrators. A large group of Trump supporters are near a police line here. pic.twitter.com/OlNHL1X2WF