На митингах за Трампа в ход пошло оружие. США на пороге гражданской войны?

Очередной митинг в поддержку Дональда Трампа в Вашингтоне закончился беспорядками и поножовщиной.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа вновь развернули митинги в столице. 12 декабря акции переросли стычки с противниками главы государства. В результате полиция задержала 23 человека, восемь госпитализированы, в том числе двое полицейских. Среди задержанных шестеро обвиняются в нападении на полицейских.

Поддерживающие Трампа демонстранты собрались на площади Freedom Plaza недалеко от Белого дома. Среди них были люди из ультраправого движения Proud Boys. Митингующие требовали пересмотреть итоги выборов, по которым предварительно лидирует демократ Джо Байден. Накануне еще один федеральный суд — в штате Висконсин — отказался это сделать. А Верховный суд США не стал рассматривать иск о пересмотре итогов выборов в штате Техас.

Противники главы государства провели митинг недалеко от оппонентов, около Black Lives Matter Plaza. Это место в конце мая — начале июня стало точкой сбора участников протестов после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе африканца Джорджа Флойда. Сообщалось, что сторонников Трампа было несколько тысяч человек, оппонентов - гораздо меньше. Четыре человека получили тяжелые ножевые ранения. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

В городе Олимпия (штат Вашингтон) в субботу тоже произошли столкновения «двух Америк». Там беспорядки и вовсе закончились стрельбой. По данным телеканала NBC, огнестрельное ранение получил один человек. Сержант местной полиции Даррен Райт сообщил телеканалу, что и с той, и с другой стороны были хорошо вооруженные люди. Задержан один подозреваемый. Он также отметил, что стычки между демонстрантами происходили в течение всего дня. #BREAKING DC Police and Fire tell News4 that officers and medics are responding to the 500 block of 11th Street Northwest for reports of a stabbing involving demonstrators. A large group of Trump supporters are near a police line here. pic.twitter.com/OlNHL1X2WF — Darcy Spencer (@darcyspencer) December 13, 2020 Прошедшие президентские выборы в США показали, как сильно расколото американское общество, говорит ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Впрочем, дальше стычек дело не зайдет: американские элиты не заинтересованы в гражданской войне.

«Гражданская война поставит крест на американском глобальном проекте об удержании господства. Это все перечеркнет. В результате гражданской войны эти элиты сами потеряют все, чем они управляют. В результате произойдет то же, что и было у нас в 1917 году. Никто не заинтересован в войне. Это политическая фантастика», — рассказал Блохин в комментарии «Политике Сегодня».

Well over a thousand Proud Boys now marching through the streets, police only able to disperse them away from individual intersections before they mobilize around #DC #ProudBoys #DefendDC pic.twitter.com/2A8vefrw7Z — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 13, 2020

Акции лишь демонстрируют раскол американского общества, где давняя двухпартийная система разделила граждан на синих и красных, демократов и республиканцев. Победа Байдена не изменит ситуацию, подчеркивает Блохин.

«Теперь белые поменяются с цветными местами. Любой президент США будет управлять лишь частью Америки. То есть, если Трампу оппозицию составляли цветные и мигранты, то теперь в оппозиции Байдену, наоборот, будут белые. Раскол никуда не исчезнет. Каждый из президентов США грезит мечтой консолидировать общество вокруг своей персоны», — продолжил эксперт.

Тем временем администрация Twitter временно и, как утверждает, случайно отключила функцию «лайков» под публикациями Трампа. Глава государства писал, что выборы «были украдены», и критиковал Верховный суд за то, что тот отклонил иск Техаса об оспаривании итогов голосования. Трамп заявил, что суд «подвел его и его сторонников». Соцсеть уведомила своих пользователей о том, что информация в сообщениях является «спорной».

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Сейчас ставить отметки этим твитам и реагировать на них снова можно. В соцсети заявили, что блокировали твиты «непреднамеренно». Собеседник ПС не удивился действиям американской компании. Блохин напомнил, что отношения с Twitter у главы Белого дома всегда были «особенными», а Трамп много раз обвинял соцсеть в том, что она поддерживает его политических оппонентов.

«Twitter изначально был создан при поддержке либеральных американских СМИ для управления обществом. А Трампу удавалось доносить мысли до своего электората, прорываясь через этот файервол враждебно настроенных СМИ. То есть он пользуется их же оружием. Политике Сегодня» эксперт. Twitter постоянно пытается снизить влияние Трампа разными способами, но с помощью этого инструментария Трамп, наоборот, лишь раскручивается», — заключил американист.

Выборы в США прошли 3 ноября, но споры о том, кто одержал победу, идут до сих пор. Крупные СМИ, лояльные к Демократической партии, называют Джо Байдена победителем и «избранным президентом». Дональд Трамп и его сторонники уверены, что у них крадут победу с помощью массовых фальсификаций. Республиканцы подавали несколько исков с требованием проверки хода голосования, но безуспешно: суды «колеблющихся» штатов один за одним их отклоняют.