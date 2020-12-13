В России высмеяли очередной вброс о Навальном в британской газете

Российские пользователи Сети отреагировали на сообщение британской газеты The Sunday Times о якобы втором "отравлении" Алексея Навального.

Российские пользователи Сети отреагировали на сообщение британской газеты The Sunday Times о якобы втором "отравлении" Алексея Навального.

Граждане России высмеяли инфоповод британского СМИ, снабдив публикацию яркими комментариями, сообщает ФАН.

"Это вообще, конечно, умора. Два раза боевой газ, а он целех. И скрижали живы. Вообще газ боевой пошел не то", — комментирует один из пользователей.