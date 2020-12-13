Датский Saxo Bank озвучил, кто выиграет в соперничестве вакцин от COVID-19

Международную «гонку вакцин» от нового коронавируса следует рассматривать как попытку решить одну из главных проблем человечества, а победит в этой гонке наука. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Международную «гонку вакцин» от нового коронавируса следует рассматривать как попытку решить одну из главных проблем человечества, а победит в этой гонке наука. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

По мнению эксперта, «гонка вакцин» интересна с той точки зрения, что многие страны и компании нашли верный подход к их созданию.

«Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель – это каждый из нас», — считает Якобсен.

Россия в этой ситуации «должна делать, что делает», подчеркнул директор Saxo Bank. Он также заметил, что на вакцинах много денег не заработаешь — «это брэндинг и престиж», а также « политические вещи».

«Я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу», — отметил он.

Якобсен уверен, что уже в следующем году человечество будет занято другими проблемами, а COVID-19 Будет под контролем благодаря науке и достижениям в области здравоохранения.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило для применения вакцину Pfizer и BioNTech. Она станет доступна для использования в течение ближайших нескольких дней. Накануне президент США Дональд Трамп пообещал начать вакцинацию «менее чем через 24 часа». Прививка будет бесплатной для всех американцев.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V». Она уже стартовала в Москве 5 декабря. С 14 декабря в столице открывается запись на вакцинацию от коронавируса для жителей столицы из групп риска. Другие регионы России готовы начать ее до конца недели.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.