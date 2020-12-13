Терапевт назвал самые вредные традиции празднования Нового года

Терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов советует отказаться от оливье и сидения за столом.

Терапевт Видновской РКБ, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов перечислил пять новогодних традиций, которые несут больше вреда, чем пользы, пишет МК.

Во-первых, Асанов советует не оставлять генеральную уборку на 31 декабря. Иначе к полуночи вы устанете и вряд ли будут силы радостно встретить Новый год.

Во-вторых, врач категорически против традиции провожать старый год, выпивая водку, а встречать новый - с бокалом шампанского. Смешение алкогольных напитков приведет к интоксикации. Лучше выбрать что-то одно.

В-третьих, Асанов призывает отказаться от традиционного салата оливье на новогоднем столе. По словам терапевта, это очень калорийное блюдо. Для застолья, которое длится несколько часов, а тем более ночью, лучше готовить более легкую еду.

Раскритиковал доктор и традицию открывать окна и двери, провожая старый год.

«Впускать холодный воздух в помещение с разгоряченными людьми в легкой одежде — не самая лучшая идея», — говорит Тимур Асанов.

Самой вредной традицией специалист назвал сидение за столом перед телевизором, которое ведет к перееданию. Врач советует танцевать или гулять на свежем воздухе после того, как встретили Новый год.

А вот традицию сжигать бумажку с желанием и выпивать пепел с шампанским терапевт одобрил. По его словам, пепел не несет вреда организму - он сродни активированному углю.