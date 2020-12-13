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10:48   13 Декабря 2020
Россия

Терапевт назвал самые вредные традиции празднования Нового года

Терапевт назвал самые вредные традиции празднования Нового года

Терапевт Видновской РКБ, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов перечислил пять новогодних традиций, которые несут больше вреда, чем пользы, пишет МК.

Во-первых, Асанов советует не оставлять генеральную уборку на 31 декабря. Иначе к полуночи вы устанете и вряд ли будут силы радостно встретить Новый год. 

Во-вторых, врач категорически против традиции провожать старый год, выпивая водку, а встречать новый - с бокалом шампанского. Смешение алкогольных напитков приведет к интоксикации. Лучше выбрать что-то одно. 

В-третьих, Асанов призывает отказаться от традиционного салата оливье на новогоднем столе. По словам терапевта, это очень калорийное блюдо. Для застолья, которое длится несколько часов, а тем более ночью, лучше готовить более легкую еду. 

Раскритиковал доктор и традицию открывать окна и двери, провожая старый год. 

«Впускать холодный воздух в помещение с разгоряченными людьми в легкой одежде — не самая лучшая идея», — говорит Тимур Асанов.

Самой вредной традицией специалист назвал сидение за столом перед телевизором, которое ведет к перееданию. Врач советует танцевать или гулять на свежем воздухе после того, как встретили Новый год. 

А вот традицию сжигать бумажку с желанием и выпивать пепел с шампанским терапевт одобрил. По его словам, пепел не несет вреда организму - он сродни активированному углю. 

 

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#россия #общество #новый год

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