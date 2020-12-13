Ученые назвали сон с собакой в одной постели полезным

Совместный с собакой сон в одной постели способствует укреплению здоровья. Исследование проводили ученые из колледжа Канизиус в Нью-Йорке.

Совместный с собакой сон в одной постели способствует укреплению здоровья. Исследование проводили ученые из колледжа Канизиус в Нью-Йорке.

Специалисты задействовали 962 женщины в своем эксперименте. Половина из них делила постель как минимум с одной собакой, другая половина — с партнером, и 31% добровольцев спали на кровати вместе с кошкой. Оказалось, что собаки реже прерывают сон, что позволяет придерживаться строгого графика и лучше высыпаться.

"А соблюдение режима сна полезно для физического и психического здоровья", — утверждают ученые.

Сон с собаками также отличается повышенным комфортом и безопасностью. Владельцы питомцев выбирают более раннее время для засыпания и пробуждения, сообщает Metro.