США делают громкие заявления каждый раз в случае неудачи, считает политолог Евгений Сатановский.

США делают громкие заявления каждый раз в случае неудачи, считает политолог Евгений Сатановский.

Эксперт отреагировал на слова Соединенных Штатов о проекте "Северный поток — 2". Газопровод не будет функционировать ни при каких условиях и не сможет поставлять газ в Германию, считают в США.

Сатановский вспомнил о частоте подобных заявлений со стороны США в российско-американских отношениях. Схожие высказывания имели место при царе, в Гражданскую войну, в период гонки вооружений, в Корейскую и во Вьетнамскую войну, подчеркнул эксперт.

Россия не должна обращать внимания на подобные заявления, считает политолог. Стране необходимо опираться на собственные силы и понимание ненадежности партнеров из-за боязни американского давления.

Но государство должно уметь постоять за себя, полагает эксперт. США могут идти на обострение со всеми странами, которых они не боятся, подчеркнул он. России стоит научиться вести психологическую войну на нервах противника и реализовывать свои проекты, несмотря на информационный шум, заключил Сатановский.