Российские миротворцы разминировали территорию аэропорта "Степанакерт"
Территория аэропорта "Степанакерт" напичкана неразорвавшимися боеприпасами. Российские миротворцы провели очистку местности от взрывоопасных предметов.
Разминирование территории Нагорно-Карабахской Республики стало одной из главных задач российских миротворцев. К настоящему времени, как сообщает Министерство обороны РФ, ими было обследовано 150 га территории республики и 32 километра дорог. В результате этой работы обнаружено и обезврежено 4760 неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме разминирования аэропорта Степанакерта, военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ занимаются обследованием и очисткой от мин и снарядов территорий вокруг опор линий электропередач в окрестностях столицы НКР. Это делается для того, чтобы ремонтные бригады могли в безопасности восстановить энергетическую инфраструктуру Нагорного Карабаха.