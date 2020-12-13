Российские миротворцы разминировали территорию аэропорта "Степанакерт"

Территория аэропорта "Степанакерт" напичкана неразорвавшимися боеприпасами. Российские миротворцы провели очистку местности от взрывоопасных предметов.

Территория аэропорта "Степанакерт" напичкана неразорвавшимися боеприпасами. Российские миротворцы провели очистку местности от взрывоопасных предметов.

Разминирование территории Нагорно-Карабахской Республики стало одной из главных задач российских миротворцев. К настоящему времени, как сообщает Министерство обороны РФ, ими было обследовано 150 га территории республики и 32 километра дорог. В результате этой работы обнаружено и обезврежено 4760 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме разминирования аэропорта Степанакерта, военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ занимаются обследованием и очисткой от мин и снарядов территорий вокруг опор линий электропередач в окрестностях столицы НКР. Это делается для того, чтобы ремонтные бригады могли в безопасности восстановить энергетическую инфраструктуру Нагорного Карабаха.