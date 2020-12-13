Москвичам пообещали неделю без метелей и снегопадов

Метели и снегопады не придут в Москву и на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в столице пройдут лишь небольшие осадки, которые не смогут заметно повлиять на высоту снежного покрова.

Метели и снегопады не придут в Москву и на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в столице пройдут лишь небольшие осадки, которые не смогут заметно повлиять на высоту снежного покрова.

«Начиная с воскресенья, местами небольшой снег, но совсем мало - 1 мм, меньше 1 мм. Что-то в воздухе появится, но это не тот долгожданный снег», — цитирует метеоролога ТАСС.

Наиболее существенные осадки ожидают жителей Москвы во вторник, 15 декабря. Однако речь идет только о 2-4 миллиметрах снега.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник днем в Москве. прогнозируется –6…–4 градуса, во вторник –3…–1 градус, в среду –5…0 градусов, в четверг— от –3 до 2 градусов выше нуля, в пятницу 18 декабря — до +4.

Ранее 13 декабря Вильфанд сообщил, что в Центральном федеральном округе ожидается 0 градусов, а с четверга начнутся оттепели. Кроме того, существенно в этот период потеплеет и в регионах Приволжского федерального округа, где аномальный холод сменится аномальным теплом.