Депутат Госдумы извинился за резкое высказывание коллеги в адрес Казахстана

Зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Россию и Казахстан связывают партнерские отношения. И власти РФ никогда не думали посягать на его суверенитет.

Зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Россию и Казахстан связывают партнерские отношения. И власти РФ никогда не думали посягать на его суверенитет.

Россию и Казахстан связывают прочные партнерские отношения на международной арене, также Москва поддерживает суверенитет государства. Поэтому инцидент с резким высказыванием депутата Госдумы Вячеслава Никонова будет улажен. Об этом заявил первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает ТАСС.

"Российская Федерация признает суверенитет Республики Казахстан в тех границах, в которых она существует", — сказал Водолацкий.

Ранее МИД Казахстана обратился в адрес России после высказываний на Первом канале главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России". В МИД Казахстана заявили, что такие выпады могут нанести удар по взаимоотношениям двух стран.

Водолацкий добавил, что некоторые депутаты не думают о последствиях, когда выступают публично. Особенно это касается моментов истории, и инцидент будет обязательно исчерпан.