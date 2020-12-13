Ученые из США обнаружили способ ликвидировать коронавирус за две минуты

Covid-19 могут подавлять зубная паста и жидкость для ополаскивания рта.

Зубная паста, в составе которой есть цинк и фторид олова способна практически на 100% уничтожить коронавирус в течение двух минут. К такому выводу пришли ученые школы общественного здравоохранения Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США). Также они выяснили, что свойствами нейтрализации SARS-CoV-2 обладает жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом. Она действует еще быстрее - за 30 секунд, говорится в статье, опубликованной в издании Dental Tribune.

Доктор Мария Райан, впрочем, отметила, что чистка зубов и полоскание рта - это не способ лечения инфекции. Но такие пасты и жидкости для полости рта помогут уменьшить вероятность заражения вирусом и замедлить его распространение. По мнению ученых, зубная паста с цинком и фторидом олова будет дополнять уже действующие меры защиты: маски, социальную дистанцию и мытье рук.