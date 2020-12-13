Перечислены наиболее частые последствия COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила вероятные последствия COVID-19.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная перечислила вероятные последствия COVID-19.

Эксперт рассказала, что после коронавируса человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Кроме того, наблюдается снижение памяти и концентрации внимания. Также некоторые пациенты жалуются на кашель, жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение и тахикардию, пишет РИА Новости.

Пшеничная отметила, что реабилитационный период существует не случайно, и посоветовала не сразу выходить на работу, чтобы дать организму время на восстановление.