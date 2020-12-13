Американец устроил стрельбу на митинге в штате Вашингтон

Стрельба произошла в субботу, 12 декабря, в городе Олимпия во время столкновений сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа.

Стрельба произошла в субботу, 12 декабря, в городе Олимпия во время столкновений сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает телеканал NBC, есть жертвы с серьезными травмами. Среди них полицейский, который получил легкое ранение. Всего после акции протеста в больницы были доставлены восемь пострадавших для оказания первой медицинской помощи.

Уже задержан один подозреваемый, прокомментировал ситуацию сержант Даррен Райт. По его словам, многие митингующие были готовы к применению физической силы. Задержаны также несколько демонстрантов, между которыми произошло столкновение.

"У обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди. В течение дня у нас были эпизодические стычки", - сообщил полицейский.

Аналогичный митинг прошел в тот же день в Вашингтоне. Более двух тысяч граждан собрались на мирную акцию в поддержку Трампа в двух кварталах от Белого дома.